"Падай!": з'явилося відео, як українські захисники неба збили крилату ракету росіян під час ранкової атаки

Українські захисники збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555 та знешкодили дві протирадіолокаційні Х-31П.

Відео збиття однієї з ворожих цілей показали у Повітряному командуванні "Південь".

"Зранку 13 січня 2024 року на Миколаївщині підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищено 2 російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Також 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі", - розповіли українські захисники неба.

На кадрах видно, як воїн мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади збиває чергову крилату ціль окупантів. Після пуску з ПЗРК ракета вибухає у повітрі, не досягнувши цілі. Це черговий приклад високої майстерності українських військ.

У Повітряних силах показали, як збили крилату ракету 13 січня

Ракетний обстріл 13 січня

Вночі проти суботи, 13 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні. Росіяни застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони було знищено сім крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ще понад 20 усіх засобів повітряного нападу, що не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

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