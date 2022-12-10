"Падає Мелітополь – обвалюється вся оборона до Херсона": Арестович прокоментував вибухи в місті

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Мелітополі вже три дні поспіль "злітають у повітря запаси" російських окупантів.

Про це він розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"По Мелітополю робота просто зараз йде, судячи з того, що кажуть мелітопольські чати. Ну, і до цього там їм трішки теж діставалось", – сказав радник ОП.

Він наголосив, що після звільнення Мелітополя ЗСУ зможуть вийти просто на межу з окупованим Кримом.

"Нагадую, Мелітополь – ключ до всієї оборони півдня, найбільший промисловий, транспортний та інший вузол. Через нього здійснюється вся залізнична, автомобільна логістика на півдні, що зв’язує російські сили на лівому березі Херсонщини і аж до кордону з Росією в районі Маріуполя. Все це висить повністю на Мелітополі. Якщо падає Мелітополь – обвалюється вся оборона (окупантів – ред.) до Херсона, українські збройні сили вистрибують прямо на межу з Кримом на перешийку", – пояснив Арестович.

Він додав, що російські загарбники в захопленому Маріуполі ще зможуть "якийсь час поборсатися, але недовго".

"Тому вони складують величезну кількість матеріальних запасів у Мелітополі. І ці запаси ось уже третій день чомусь весь час злітають у повітря. І ще це стосується Бердянська", – повідомив радник президентського офісу.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня в Мелітополі пролунало близько десятка вибухів.

Після цього окупанти і місцеві пабліки заявили про удар по базі відпочинку "Привал охотника", де була військова база загарбників і де вони святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Внаслідок "бавовни" є загиблі та поранені, яких повезли до окупованого Криму.

Зауважимо, російський опозиціонер Андрій Піонтковський раніше заявив, що перемогу у війні здобуде той, хто візьме Мелітополь та вийде на узбережжя. Тоді буде створений величезний херсонсько-кримський котел іпрактично кінець війни.

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