Падіння Іл-76: "Оприлюднений РФ список – це дійсно українці, яких подавали на обмін" – Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що Україна змогла підтвердити те, що раніше оприлюднений російськими пропагандистами список – це дійсно ті українці, яких подавали на обмін.

Про це він повідомляє "Укрінформ".

"Так, інформації стало дещо більше. Ми змогли підтвердити, що оприлюднений список – це дійсно ті люди, яких подавали на обмін. У який спосіб це відбулося: офіційні переговірники передали (Україні дані - ред.) про те, що на ту інформацію, яку оприлюднили пропагандисти, вони можуть посилатися", - пояснив він.

Юсов також наголосив, що Україна має докласти всіх зусиль, щоб з'ясувати долю цих людей, і це обов'язково буде зроблено.

За словами представника ГУР, тема з міжнародним розслідуванням для України точно не закрита.

"Росія формально визнає мандати ООН, МКЧХ. То яка є хоча б одна причина, з якої міжнародні експерти не можуть дослідити і провести розслідування цього інциденту, якщо справді немає чого приховувати?", - сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що стосується самого падіння літака, тут досі залишається набагато більше питань, ніж відповідей.

"Ми бачимо, що те, що досі поширювалося російською стороною, так званим Слідчим комітетом, носить уривчастий характер. І зумисне подаються ті (фото і відео - ред.) під таким ракурсом, щоб засоби ураження не можна було визначити, бо влучання тих чи інших ракет від тих чи інших установок має свої характерні ознаки, і експерти, фахівці, OSINT-ери можуть визначити, чим був збитий літак", - пояснив він.

Юсов підтвердив, що контакт з РФ у частині продовження роботи над поверненням українських полонених триває.

"Це дає причини вважати, що дійсно найближчим часом ми все ж таки будемо мати нові результати (щодо обмінів - ред.)", - зазначив представник ГУР України.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували заяви Путіна щодо Іл-76.

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