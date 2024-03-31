Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: Буданов відповів, чи бачила Україна "тіла полонених"

Росія не допустила до місця авіакатастрофи ні міжнародних експертів, ні розслідувачів.

Досі невідомо, чи були українські військовополонені, про що заявляє Росія, на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області у січні 2024 року.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов в ефірі телеканалу "Рада".

"Поки що тіл ніхто не бачив. Це знову ж таки повертає нас до того самого питання: а хто ж там був, у якій кількості, чи був там узагалі і що там насправді сталося? Коли Росія каже: там усе очевидно - Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна. Але цього немає", - наголосив він.

За його словами, Росія не допустила до місця авіакатастрофи ні міжнародних експертів, ні розслідувачів.

"Тобто очевидно, що Росія приховує певні обставини", - сказав він.

Нагадаємо, у березні у Росії заявили, що нібито готові передати тіла українських військовополонених, які могли загинути через падіння військо-транспортного літака. Станом на 31 березня російська сторона таки не передала тіл.

Читайте також провідні новини дня: