Падіння Іл-76: обмін зірваний, РФ могла вчинити провокацію – деталі від ГУР

ГУР не має інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Головне управління розвідки підтвердило, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся.

У ГУР зауважили, що окупанти стверджують, що зрив обміну стався внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

"Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості", – зазначають у розвідці.

Українська сторона виконала всі домовленості

ГУР запевняє, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона.

Про безпеку повітряного простору окупанти не просили

У відомстві наголосили, що українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом", – йдеться в повідомленні.

Навмисні дії Росії

На думку ГУР, це може свідчити про навмисні дії Росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених.

"Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.

Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави", – підсумували у ГУР.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну. У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт падіння літака.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76.

Падіння російського військового літака Іл-76 на Бєлгородщині: хто і що було на борту?