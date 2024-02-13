Падіння Іл-76: воїни ЗСУ, які нібито перебували на борту, вважаються військовополоненими – ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що 65 українських військових, яких росіяни оголосили нібито загиблими внаслідок падіння російського літака Іл-76, надалі вважаються військовополоненими.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Стосовно "списку 65": ми можемо підтвердити, що це справді прізвища українців – оборонців, які перебували і перебувають станом на зараз формально в російському полоні, ми нічого не змінювали у цьому статусі. Так, їх подавали на обмін, який був скасований, коли літак РФ впав. Той самий літак, який є військовим літаком. Про те, що там начебто перебували українські полонені, ніхто нікого не попереджав. Режим тиші не поширювався тоді, на відміну від інших обмінів, коли все було організовано правильно, було проінформовано, що літаком перевозяться українські полонені", - пояснив Юсов.

Представник ГУР також наголосив, якщо виявиться, що на борту Іл-76, наприклад, була зброя, ракети для С-300 і це перевозилось разом з українськими полоненими, то це черговий воєнний злочин РФ.

"Українська сторона подає запити РФ щодо повернення тіл військовослужбовців. Наразі відповіді немає, але подібні запити надалі будуть подаватись. Звичайно, Україна проводить власне розслідування. СБУ відкрила провадження, розслідування триває. Разом із тим, саме Україна виступила за ініціативу проведення незалежного міжнародного розслідування. Але, як не дивно, держава-агресорка вкотре відкинула таку пропозицію", - додав Андрій Юсов.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області

Російський військовий літак Іл-76 розбився 24 січня – за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

РосЗМІ почали масово публікувати повідомлення зі списками, що на борту начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими між РФ та Україною, але у якийсь момент процес зупинився. ГУР також заявило, що не має підтверджувальної інформації про ймовірне перебування українських військовополонених на борту російського військово-транспортного літака.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Падіння Іл-76: росіяни показали фрагмент тіла з тату! Версії РФ розсипаються!

Нагадаємо, в Росії пригрозили ударом по аеродрому в Польщі через збиття Іл-76.

Читайте також: