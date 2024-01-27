Падіння Іл-76: Якщо загинули полонені, щоб повернути тіла, має пройти більше часу – МКЧХ

Представник Червоного Хреста в Україні висловився про ймовірну загибель полонених під час падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко заявив – якщо внаслідок падіння російського літака Іл-76 є загиблі українські військовополонені, то їхні тіла мають бути повернені Україні. Втім для такого обміну "має пройти більше часу".

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Дуже мало часу минуло від того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що РФ готова віддати Україні тіла – ред.). Тобто, зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін", – зазначив він.

Власенко зауважив, що між Україною та Росією такі обміни відбуваються регулярно.

"Якщо є загиблі (громадяни України – ред.) внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті", - наголосив він.

На запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища, як таких, що нібито були на борту літака, який розбився, оприлюднили прокремлівські медіа в телеграм-каналах, Власенко сказав, що йому про таке невідомо.

За його словами, станом на кінець третього кварталу 2023 року до МКЧХ надійшли звернення із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти.

Нагадаємо:

Російський військовий літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

РосЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що на борту повітряного судна начебто перебували 65 українських полонених, яких везли на обмін.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився.

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