Падіння Іл-76: журналісти встановили прізвища загиблих членів екіпажу

Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку РФ, який перевозить спеціальні вантажі для матеріального забезпечення російської армії.
Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області сьогодні, 24 січня.
За словами журналістів, екіпаж у складі шести осіб належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. Загибель щонайменше трьох підтвердили їхні родичі. Це 36-річний командир Станіслав Беззубкін, штурман Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.
Загибель командира Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами дружини загиблого росіянина, востаннє вона спілкувалась з чоловіком вранці, коли той мав вилітати з Москви.
Дружина бортового інженера Андрія Пілуєва сказала, що знає про його про загибель, але офіційно про це їй не повідомляли. Дані у Мережі свідчать, що Пілуєв був нагороджений медаллю "За повернення Криму" та за участь у бойових діях у Сирії.
Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила двоюрідна сестра з посиланням на його батьків.
Крім того журналісти розшукали в соціальних мережах сторінку ще одного члена екіпажу Іл-76 — бортового радиста Ігоря Саблінського. Під його фото висловлюють співчуття щодо загибелі.
Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, але наразі не вдалося підтвердити його загибель.
Що відомо про 117 полк
За інформацією "Схем", у березні 2022 року ГУР вказало Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".
117-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення російської армії. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.
Водночас журналістам не вдалось дізнатися, чи справді на борту Іл-76 були українські полонені.
Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.
Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну. У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт падіння літака.
Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.
У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Своєю чергою у Генштабі ЗСУ зробили неоднозначну заяву на тлі падіння російського Іл-76.