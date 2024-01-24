Падіння Іл-76: журналісти встановили прізвища загиблих членів екіпажу

Екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку РФ, який перевозить спеціальні вантажі для матеріального забезпечення російської армії.

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області сьогодні, 24 січня.

За словами журналістів, екіпаж у складі шести осіб належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. Загибель щонайменше трьох підтвердили їхні родичі. Це 36-річний командир Станіслав Беззубкін, штурман Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Загибель командира Станіслава Беззубкіна підтвердила його дружина. Вона сказала, що про смерть чоловіка їй повідомили у російському Міністерстві оборони. За словами дружини загиблого росіянина, востаннє вона спілкувалась з чоловіком вранці, коли той мав вилітати з Москви.

Дружина бортового інженера Андрія Пілуєва сказала, що знає про його про загибель, але офіційно про це їй не повідомляли. Дані у Мережі свідчать, що Пілуєв був нагороджений медаллю "За повернення Криму" та за участь у бойових діях у Сирії.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила двоюрідна сестра з посиланням на його батьків.

Крім того журналісти розшукали в соціальних мережах сторінку ще одного члена екіпажу Іл-76 — бортового радиста Ігоря Саблінського. Під його фото висловлюють співчуття щодо загибелі.

Скриншот зі сторінки Саблінського у соцмережі / Фото: Радіо Свобода

Також політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, але наразі не вдалося підтвердити його загибель.

Що відомо про 117 полк

За інформацією "Схем", у березні 2022 року ГУР вказало Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".

117-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення російської армії. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.

Водночас журналістам не вдалось дізнатися, чи справді на борту Іл-76 були українські полонені.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Деякі українські ЗМІ повідомили, що на борту ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну. У Міністерстві оборони РФ підтвердили факт падіння літака.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментував заяву окупантів про те, що на борту збитого російського літака Іл-76 нібито були українські полонені.

У ГУР підтвердили, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ зробили неоднозначну заяву на тлі падіння російського Іл-76.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про падіння Іл-76.