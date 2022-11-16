Падіння ракети в Польщі: голова ЦРУ приїхав до Варшави і провів переговори з Дудою

Перед цим очільник ЦРУ перебував з візитом у Києві та Анкарі.

У середу, 16 листопада, очільник ЦРУ Вільям Бернс прибув до Варшави і провів переговори з польським президентом Анджеєм Дудою після інциденту з вибухом ракети у Пшеводові.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівер у Twitter.

"Ввечері Президент Анджей Дуда поговорив із головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візитів до Анкари та Києва. Розмова стосувалася спільної ситуації з безпекою, випливав контекст останніх подій. Сьогодні багато роботи на лінії Польща - США", - йдеться в його дописі.

Вибух ракети в Польщі: останні новини

Під час масштабного ракетного обстрілу України 15 листопада у Польщі пролунали вибухи через падіння ракети. Там загинуло двоє людей. Американський чиновник заявив, що українські військові повідомили США та союзникам про спробу перехопити російську ракету поблизу місця завдавання удару в Польщі.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що на території сусідньої держави впала не українська ракета. Він наголосив, що Україна хоче взяти участь у спільному розслідуванні та побачити докази, які мають польські колеги.

У Пентагоні прокоментували інцидент. Там вважають, що в Польщі, ймовірно, впала українська ракета ППО, яка намагалася перехопити російську, а тому винною в інциденті є Росія.

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