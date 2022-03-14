Падіння уламків російської ракети у Києві: одна людина загинула

Падіння уламків російської ракети у Києві: одна людина загинула

Уламки ракети впали на столичну Куренівкую

Від уламків російської ракети на Куренівці, яку в небі над Києвом 14 березня збили засоби протиповітряної оборони, загинула одна людина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, шестеро осіб поранених. Двох потерпілих забрала швидка.

За його словами, уламки впали на дорогу. "Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", - йдеться у повідомленні міського голови.

Крім тоого, вранці снаряд потрапив у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. Десять отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Нагадаємо, що російські окупанти 14 березня зранку у Києві обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, жертв немає.

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