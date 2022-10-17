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Падіння винищувача на житлову багатоповерхівку в Росії: з'явилося відео

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Падіння винищувача на житлову багатоповерхівку в Росії: з'явилося відео

Фото: із соцмереж

В Мережі з’явилося відео падіння військового літака в місті Єйську Краснодарского краю.

З’явилося відео падіння військового російського літака на житлову багатоповерхівку в Єйську, що в Росії.

Відповідний відеоролик з'явився в соцмережах.

На кадрах видно, як над містом летить Су-34, саме перед житловими багатоповерхівкам винищувач починає втрачати висоту, спалахує та влітає у будинок.

Перед самим падінням з літака катапультувалися пілоти. 

За даними російських ЗМІ, пожежа, яка розгорілася після вибуху літака, охопила всі поверхи 9-поверхового будинка. Площа вогню - дві тисячі “квадратів”.

Нагадаємо, що ЗСУ точними ударами на Запоріжжі зменшили кількість окупантів та їхньої зброї.

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