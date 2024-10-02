Падіння Вугледара: росіяни продовжують руйнівну стратегію випаленої землі в Україні – Corriere della Sera

Російська артилерія на Вугледарській висоті сприятиме створенню передумов для окупації всього Донбасу.

Захоплення російською окупаційною армією міста Вугледара на Донеччині засвідчило продовження стратегії “випаленої землі”, якої Москва дотримується під час усього часу руйнівної війни в Україні.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

“Сцена бою похмура. Росіяни продовжують руйнівну стратегію випаленої землі: вони люто розбивають кожну будівлю чи міську споруду, цілі житлові райони перетворюються на руїни”, - йдеться у публікації.

У виданні зауважили, що російська артилерія на Вугледарській висоті, яка домінує над рівнинами у напрямку до Дніпра та центральної України, сприятиме створенню передумов для окупації всього Донбасу в напрямку Покровська та Краматорська на півночі, так і просуванню окупантів у напрямку Запоріжжя на півдні.

“І перш за все домінує тривожне питання: чи зупиниться Путін на кордонах чотирьох областей (Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька), про він уже оголосив, що хоче повністю анексувати, чи продовжить захоплювати стільки, скільки зможе”, - наголосили у публікації.

Нагадаємо, російські загарбники окупували Вугледар і публікують вивішені триколорні ганчірки на всіх куточках міста.

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