"Падіння ВВП через війну оцінюється у 35% і "трохи вище" - Шмигаль

"Падіння ВВП через війну оцінюється у 35% і "трохи вище" - Шмигаль

Бойові дії відбуваються в областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

Через військове вторгнення Росії в Україну падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) нині оцінюється у 35% і більше.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", - сказав він.

Він також зазначив, що Україна перебудовує експортну логістику.

"Далі все залежатиме від того, як економіка та бізнес оправляться, залежить від експортних галузей, де ми зараз перебудовуємося з морських поставок на залізничні через Східну Європу. Усі ці речі також впливатимуть на ВВП", - сказав прем'єр-міністр.

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу, оголосивши повномасшатбну війну проти України.

Нагадаємо, збитки України від російського вторгнення сягнули 565 млрд доларів.