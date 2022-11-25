"Пахло паленим волоссям": херсонці розповіли, як окупанти спалювали тіла "побратимів" на звалищі

Містяни розповіли, що бачили як до полігону приїжджали вантажівки з чорними мішками.

Російські військові під час окупації Херсона викидали та спалювали тіла своїх загиблих товаришів по службі на місцевому звалищі.

Про це розповіли мешканці звільненого обласного центру виданню The Guardian.

За їхніми словами, влітку їм заборонили підходити до звалища, воно було оточене окупаційними військами, щоб відгородити від свідків.

Херсонці повідомляють, що бачили, як до місця під'їжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками, які потім підпалювали. Після цього в повітря піднімалася велика хмара диму із жахливим запахом палаючої плоті.

"Коли я відчула запах цього диму, мене занудило... Пахло паленим волоссям, і знаєте, ще пахло так, як у стоматолога, коли вам свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", — розповіла 60-річна жінка, яка проживає біля полігону.

Мешканці вважають, що так росіяни позбавлялися тіл своїх побратимів, які загинули під час боїв з українською армією у літні дні.

"Щоразу, коли наша армія обстрілювала там росіян, вони вивозили останки на звалище і спалювали", — каже мешканка Херсона.

Працівники полігону повідомили, що ЗС РФ обрали місце на ізольованій стороні сміттєвого полігону. Зараз туди неможливо потрапити з міркувань безпеки. Водій вантажівки, який працював на полігоні, не заперечує, що росіяни могли замінувати територію або залишити пристрої, що не розірвалися.

Вбивства, що пов'язані з військовими в РФ

У російському місті Якутськ під час застілля вбили, розчленували та викинули військового, який воював в Україні.

Раніше в Херсоні російський солдат застрелив двох офіцерів ФСБ, які заскочили його під час пиятики з іншими окупантами.

А жителька Пермського краю вбила свою 4-річну дитину через мобілізацію чоловіка.

Окупанти тероризують звільнений Херсон

Читайте також: