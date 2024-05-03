Пакет допомоги США не врятує Україну: аналітик Foreign Affairs про те, як закінчиться війна

Експерт не виключає, що війна може тривати і в 2025 році.

Після кількох місяців затримки ухвалення Конгресом закону про допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів стало життєво важливим для Києва. Але сам пакет допомоги не вирішить більших проблем України у війні з Росією.

Про це пише науковий співробітник з питань наземної війни британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Уотлінг для Foreign Affairs.

Експерт зауважує, що постачання американської зброї та боєприпасів має значно ускладними для Росії проведення її майбутнього літнього наступу. Допомога також дасть українським силам достатньо матеріальних засобів для підтримки більш систематичного військового планування на літо та осінь.

Проте завершення війни на вигідних для України умовах вимагатиме набагато більше, ніж новий потік озброєння.

Становище України погіршується

Аналітик зауважує, що осені 2023 року ситуація на фронті в Україні невпинно погіршується.

"Здебільшого через брак боєприпасів українським військам доводилося поступатися територією російським військам, часто зазнаючи значних втрат", – зазначає він.

Росія тим часом скупчила в Україні приблизно 470 000 військових. За прогнозами експерта, Кремль має намір використати їх, щоб спробувати завершити захоплення Донбасу до кінця 2024 року.

Водночас, він визнає, що більш ніж двох років війни російська армія зазнала великих втрат серед офіцерського складу, а її здатність планувати та синхронізувати масштабні атаки обмежена. Російські атаки в основному складаються з послідовних штурмів взводів і рот, що призводить до повільного просування з великими втратами.

Росія поки що має перевагу

Тим не менш, Росія наразі має перевагу над Україною в артилерії у співвідношенні десять до одного. З ухваленням нового пакету допомоги США ця перевага, ймовірно, зменшиться. Проте росіяни досі мають велику кількість авіаційних бомб ФАБ-500, якими просто стирають з лиця землі українські міста і позиції ЗСУ на фронті.

Уотлінг певен: цього літа Україна поступиться позиціями Росії. Питання в тому, скільки.

Аналітик вважає, що Росія, ймовірно, буде найнебезпечнішою в останні місяці 2024 року. До того моменту, витримавши місяці російських наступальних операцій, українські сили будуть розтягнуті, а їх протиповітряна оборона виснажена. РФ, ймовірно, матиме достатньо військ для ротації своїх підрозділів, щоб забезпечити послідовні наступальні операції восени.

Що потрібно Україні для перемоги

"Понад два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її мета у війні залишається незмінною: Кремль прагне підпорядкувати собі Київ. Непостійна підтримка та політичні затримки серед міжнародних партнерів України зробили цей результат надто правдоподібним", – пише Уотлінг.

За його словами, якщо Україна хоче запобігти перемозі Росії в довгостроковій перспективі, то нам знадобиться комплексна стратегія. Це означає навчання, оснащення та мобілізацію нових сил. Це означає переконати Кремль, що продовження війни з часом ставатиме все більш ризикованим для Росії. І насамкінець – встановлення позиції достатньої сили, щоб мати можливість на власних умовах вести переговори.

Першочерговим експерт називає створення нових сил. Для цього Україні необхідно буде мобілізувати більше людей, поліпшити систему навчання, щоб зберегти якісну перевагу над російськими підрозділами, а також адекватно оснастити ці нові війська.

"Для України зараз вкрай важливо створити і підготувати додаткові бригади, щоб восени вона могла розпочати активну оборону. З часом ці нові підрозділи значно покращать здатність контратакувати", – вважає Уотлінг.

Переговори

Джек Уотлінг наголошує: сили Росії – не безмежні, тому Кремлю вигідні переговори на своїх умовах. Перш за все йдеться про заморозку ситуації і залишення під окупацією РФ захоплених нею територій.

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На його думку, Кремль зацікавлений у переговорах – Путін вважає, що щойно переговори почнуться, західні прихильники України погодяться практично на будь-яке врегулювання, навіть якщо воно не зможе захистити Україну в довгостроковій перспективі.

"Щоб Москва могла по-справжньому вести переговори, вона повинна зіткнутися з ситуацією, в якій подальше розширення конфлікту буде представляти для неї неприйнятну загрозу. Тільки тоді Україна зможе домогтися значущих поступок", – зазначає аналітик.

Уотлінг прогнозує, що до 2025 року наступальний потенціал РФ буде обмежений, а до другої половини 2025 року запаси бронетехніки також, ймовірно, будуть вичерпані.

"Отже, до 2025 року проблеми з постачанням мають бути менш гострими для України та гострішими для Росії – якщо Україна зможе до того часу втриматися", – каже він.

Після припинення вогню

Уотлінг прогнозує, що рипинення вогню, найімовірніше, призведе до того, що Росія відновить свою військову міць, тоді як Україна не зможе підтримувати свої сили в їхньому нинішньому розмірі.

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"Більше того, Київ, швидше за все, отримає слабку підтримку у відбудові, якщо найближчим часом очікується поновлення російських військових дій. Відбудова України надзвичайно залежатиме від інвестицій приватного сектору, а загроза нового конфлікту зробить будь-яке таке фінансування ризикованим", – розмірковує експерт.

Саме тому, щоб Україна змогла оговтатися від війни, міжнародні партнери дати міцні гарантії безпеки.

Зрештою, будь-яке успішне завершення війни залежатиме від здатності НАТО переконливо стримувати Росію, додає Уотлінг.

Раніше у виданні Politico опублікували статтю про те, що в адміністрації Байдена не вірять у перемогу України навіть з новою допомогою.

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