Пакет на 80 млн євро: яку важливу допомогу отримає Україна від однієї з країн ЄС

Конкретний вміст і обсяги не розголошуються з міркувань безпеки.

Уряд Естонії на засіданні в четвер, 14 грудня, ухвалив рішення направити Україні пакет військової допомоги вартістю 80 млн євро.

Про це міністр оборони Ханно Певкур повідомив журналістам.

“Черговий пакет допомоги включає в себе не лише велику кількість протитанкових ракет Javelin, а й кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів. Вартість пакета становить близько 80 млн євро”, — зазначив він.

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Міністр додав, що конкретний вміст і його обсяги не розголошуються з міркувань безпеки.

“Пакет допомоги складено так, щоб надати Україні максимально можливу допомогу без завдання шкоди нашій власній обороні, — наголосив Певкур. — Необхідний запас ми відновимо”.

Нагадаємо, Естонія звинуватила Росію в “гібридному нападі”.

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