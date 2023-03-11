Пакистан збирається продати Україні десятки танків Т-80УД, але є умова

Україна може отримати від Пакистану 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу.

В умовах економічної кризи, що наростає, Пакистан погодився продати зброю та боєприпаси Україні, яка воює проти російських окупантів.

Про це повідомляє Firstpost.

"Пакистан також запропонував передати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову підтримку країн Заходу. Пакистан закупив ці танки в України в період із 1997 по 1999 рік", - йдеться у матеріалі.

Firstpost стверджує, що від липня минулого року Пакистан постачає Україні боєприпаси для артилерії та танків через Британію. Пакистан також використовує для цього порти у Польщі та Німеччині.

Однак Пакистан заперечує постачання боєприпасів до України та стверджує, що дотримується політики "невтручання" в зовнішні конфлікти.

Своєю чергою, Росія незадоволена допомогою Пакистану Україні. Згідно з повідомленнями, Путін звернувся до Китаю з проханням переконати Пакистан не приєднатися до Заходу в підтримці України. Як "приманку" Росія використовує зерно, що може допомогти мільйонам пакистанців, які борються з гострою нестачею продовольства.

Нагадаємо, раніше видання The Economic Times повідомило, що Пакистан збільшив військову допомогу для України, зокрема, постачаннями через німецький порт, одночасно з польським маршрутом. Країна здійснює передавання ракет для використання в багатоствольних ракетних установках "Град".

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