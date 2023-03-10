"Пакт про ненапад": посол України прокоментував заяву Лукашенка щодо переговорів

Україна не веде жодних офіційних переговорів із Білоруссю. Утім, контакти можливі на неофіційному рівні.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів посол у Білорусі Ігор Кизим.

На думку дипломата, Україні справді не потрібний новий фронт уздовж північних кордонів.

"Наш президент чітко сказав, що офіційні переговори не ведуться. Хто там спілкувався чи не спілкувався – мені важко сказати", – сказав Кизим.

Кизим вважає, що варто застосовувати всі можливості, щоб утримати Лукашенка від дій, які можуть загрожувати на північних кордонах.

"Наше головне завдання – щоб з території Білорусі не було нападу на Україну. І для цього всі можливості мають бути використані. Будь то особистий посланець чи просто громадська організація – обговорити це можна", – каже посол.

Він також додав, що могли бути контакти у формі публічної дипломатії.

"Де ці зустрічі – в Україні, на майданчиках ОБСЄ, чи ООН привозили якихось емісарів? Від якої партії? Я не хочу гадати. Є офіційний канал. Він передбачає залучення МЗС та посла. Такого не було", - резюмував посол.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників за держзраду.

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