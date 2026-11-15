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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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388
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Палають авто та склади із зерном: Одещина опинилася під масованим ударом РФ

Російські війська масовано атакували Одещину, пошкодивши цивільну інфраструктуру. В Одесі повідомляють про пожежу в автосалоні Mercedes-Benz.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Російські війська знову здійснили масовану атаку на Одещину

Російські війська знову здійснили масовану атаку на Одещину / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Російські війська знову здійснили масовану атаку на Одещину. У різних районах області, зокрема в Одесі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано автомобільний центр і складські приміщення.

Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю автомобільного центру, а також складські приміщення, зокрема ті, що використовувалися для зберігання зерна. На місцях влучань спалахнули пожежі, загорілися автомобілі.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про пожежу в автосалоні Mercedes-Benz в Одесі після влучання. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

На місцях ударів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, в ніч проти 15 листопада російські війська масовано атакували Одещину. Як раніше повідомляв очільник ОВА Олег Кіпер, у різних районах області, зокрема в Одесі, було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зруйновано автомобільний центр і складські приміщення, зокрема для зберігання зерна. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, загорілися автомобілі. Місцеві пабліки також повідомляли про пожежу в автосалоні Mercedes-Benz в Одесі.

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