Палають нафтові термінали РФ та пошкоджено ракетний корабель: подробиці масштабної атаки СБУ

Російський корабель «Буян-М» / © Фото з відкритих джерел

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Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдала ударів по стратегічних об’єктах портової, нафтової та транспортної інфраструктури Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також під час спецоперації було уражено малий ракетний корабель «Буян-М» — «Наро-Фомінськ», який є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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В Усть-Лузі палають нафтові термінали

Ураження відбулося в ніч проти 11 листопада. За попередньою інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ атакували інфраструктурні об’єкти термінала «Новатек — Усть-Луга». Зокрема, пошкоджено кілька резервуарів об’ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.

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Ще одним об’єктом ураження став термінал «Усть-Луга Ойл», де пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами та спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, загоряння зафіксували на території термінала АТ «Фактор» і залізничної станції Лужська.

За даними СБУ, основні пошкодження припали на резервуарні парки, насосні станції, трубопроводи та інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів. Наразі на уражених об’єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Уражено носій ракет «Калібр» та «Онікс»

Окремою ціллю спецоперації став малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» — «Наро-Фомінськ». Його ураження спланувала та реалізувала СБУ.

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Це російське судно є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс». Його спустили на воду 2022 року.

Також українська спецслужба перевіряє інформацію щодо можливого знищення російських бойових вертольотів.

Удари по нафтових доходах Кремля

У СБУ наголошують, що систематичне ураження нафтової інфраструктури Росії має на меті скорочення надходжень до російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України.

Зокрема, ці кошти забезпечують виробництво ракет, безпілотників та іншого озброєння, яке російська армія застосовує для атак на українські міста й цивільну інфраструктуру.

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«Російський тил не може почуватися у безпеці: за терор проти українських міст і цивільної інфраструктури РФ отримує відповідь на власній території», — заявили в СБУ.

Нагадаємо, у російському місті Омськ 11 листопада повідомили про атаку безпілотників, роботу протиповітряної оборони та вибухи в різних районах. Також з’явилася інформація про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ).

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