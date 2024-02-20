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Палала техніка та окупанти: як бійці 3-ї ОШБр гатили по ворогу дронами в Авдіївці – відео

Палала техніка та окупанти: як бійці 3-ї ОШБр гатили по ворогу дронами в Авдіївці – відео

Бійці 3-ї ОШБр гатили по ворогу дронами в Авдіївці / Фото: скриншот

Військові 3-ї ОШБр показали пекельне відео з Авдіївки.

Військові Третьої окремої штурмової бригади показали пекельне відео з Авдіївки – бійці з дронів нищили солдатів окупаційної армії РФ та їхню техніку. 

Відео опублікувала пресслужба бригади.

"Уражали особовий склад противника за допомогою дронів FPV та підривали російську техніку на мінах, які було скинуто дистанційно з коптера", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада показала інтенсивні бої в Авдіївці, коли туди зайшли перші бійці (відео 18+).

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