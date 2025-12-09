Палало три доби: дрони СБУ вивели з ладу термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" (відео)

Вибух / © Укрінформ

Термінал з перевалки зрідженого газу в російському порту "Темрюк" (Краснодарський край) був успішно виведений з ладу внаслідок атаки безпілотників Служби безпеки України.

Як повідомляють джерела ТСН.ua, за операцією стоїть Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. Уражені виробничі потужності товариства "Мактрен-Нафта" палали три доби.

Атака відбулася 5 грудня. Безпілотники СБУ завдали удару по ключових об'єктах терміналу. Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа, яка охопила понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ (із 30 наявних).

Дрони СБУ також знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа займання становила близько 3 тисяч м².

Термінал ТОВ "Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів на спеціалізовані судна-газовози. Об'єкт був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

Поінформоване джерело в СБУ підтвердило, що робота зі знищення російської інфраструктури, яка фінансує війну, триватиме:

"СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку РФ. Саме ці гроші фінансують війну проти України. 'Бавовна' в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі," — зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані — це вже дев’ята атака на об’єкт з початку 2025 року.