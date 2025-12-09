- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Палало три доби: дрони СБУ вивели з ладу термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" (відео)
Внаслідок атаки згоріли понад 20 резервуарів зі зрідженим газом та інфраструктура, яка палахкотіла три доби.
Термінал з перевалки зрідженого газу в російському порту "Темрюк" (Краснодарський край) був успішно виведений з ладу внаслідок атаки безпілотників Служби безпеки України.
Як повідомляють джерела ТСН.ua, за операцією стоїть Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. Уражені виробничі потужності товариства "Мактрен-Нафта" палали три доби.
Атака відбулася 5 грудня. Безпілотники СБУ завдали удару по ключових об'єктах терміналу. Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа, яка охопила понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ (із 30 наявних).
Дрони СБУ також знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа займання становила близько 3 тисяч м².
Термінал ТОВ "Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів на спеціалізовані судна-газовози. Об'єкт був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.
Поінформоване джерело в СБУ підтвердило, що робота зі знищення російської інфраструктури, яка фінансує війну, триватиме:
"СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку РФ. Саме ці гроші фінансують війну проти України. 'Бавовна' в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі," — зазначило джерело.
Нагадаємо, раніше безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані — це вже дев’ята атака на об’єкт з початку 2025 року.