Повітряна тривога в Харкові / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Пізно ввечері 6 жовтня під атакою ворожих БпЛА опинився Харків. У місті спалахнули пожежі.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Реклама

Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

Попередньо, пожежа спалахнула в Немишлянському районі Харкова.

«На місце ворожої атаки прямують медики», — повідомив голова ОДА.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов додав, що за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів.

Реклама

«У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила», - повідомив мер.

О 23:50 Терехов повідомив, що цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами «Шахед». Усі — по Немишлянському району.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив раніше, що місто готується до найважчої зими, адже росіяни знищили дві підстанції, які його живили.

Днями внаслідок ударів РФ в Харкові були знищені дві трансформаторні підстанції, які живили Харків, а саме постраждали потужності АТ «Харківобленерго».