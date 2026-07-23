Палає на морі і на суші: російська армія втратила танкер та понтонну переправу

Україна продовжує знищувати тіньовий флот РФ / Ілюстративне фото / © theguardian.com

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У межах зниження військово-економічного потенціалу агресора українські військові успішно атакували російське судно в акваторії Чорного моря та низку логістичних об’єктів окупантів на Донеччині. Ці філігранні операції суттєво ускладнять логістику противника та перекидання його резервів на фронт.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження танкера в Чорному морі

Головною морською ціллю цієї ночі став російський танкер, який забезпечував окупантів необхідними ресурсами. За даними військового командування, судно виконувало надзвичайно важливу логістичну місію для армії агресора.

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«Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил Російської Федерації», — зазначили у відомстві.

Знищення логістики та живої сили на Донбасі

Окрім успішної операції на воді, українські захисники завдали болючих ударів по наземній інфраструктурі ворога у Донецькій області. Зокрема, під приціл потрапила важлива понтонна переправа в районі населеного пункту Новоекономічне.

Саме цей об’єкт противник постійно використовував для швидкого забезпечення військової логістики та оперативного перекидання своїх сил і засобів на лінії зіткнення.

Також Сили оборони ефективно відпрацювали по району зосередження живої сили противника, який розташовувався у тимчасово окупованій Горлівці.

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В Генштабі наголосили, що такі операції є невіддільною частиною масштабного плану зі зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації», — підсумували військові.

Нагадаємо, Україна вдарила по двох суднах російського тіньового нафтового флоту. Росія тимчасово обмежила рух суден до порту Новоросійська та з нього через загрозу атак українських безпілотників.

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