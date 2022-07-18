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"Палає сильно, орки метушаться": в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи (фото, відео)

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"Палає сильно, орки метушаться": в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи (фото, відео)

Фото: із соцмереж

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи.

Також згодом у місті спалахнула пожежа

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Місцеві жителі повідомляють, що чули шість потужних вибухів. Після цього у місті спалахнула пожежа. Займання сталось в районі Каховської ГЕС. 

"Палає сильно, орки метушаться, нікого близько не підпускають", - повідомляють жителі Нової Каховки. 

Наразі невідомо, що стало причиною займання.  

Нардеп Олексій Гончаренко в соціальній мережі підтвердив нові вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці. 

"Підтверджую вибухи на Каховській ГЕС. Окупантам сьогодні складно буде спати", - написав нардеп.

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© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння

Також влучання по ворожих складах сталось і у Бериславському районі.

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