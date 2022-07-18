"Палає сильно, орки метушаться": в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи (фото, відео)

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи.
Також згодом у місті спалахнула пожежа.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Місцеві жителі повідомляють, що чули шість потужних вибухів. Після цього у місті спалахнула пожежа. Займання сталось в районі Каховської ГЕС.
"Палає сильно, орки метушаться, нікого близько не підпускають", - повідомляють жителі Нової Каховки.
Наразі невідомо, що стало причиною займання.
Нардеп Олексій Гончаренко в соціальній мережі підтвердив нові вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці.
"Підтверджую вибухи на Каховській ГЕС. Окупантам сьогодні складно буде спати", - написав нардеп.
Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння.
Також влучання по ворожих складах сталось і у Бериславському районі.
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