"Палає сильно, орки метушаться": в окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи (фото, відео)

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області після обіду 18 липня пролунали потужні вибухи.

Також згодом у місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що чули шість потужних вибухів. Після цього у місті спалахнула пожежа. Займання сталось в районі Каховської ГЕС.

"Палає сильно, орки метушаться, нікого близько не підпускають", - повідомляють жителі Нової Каховки.

Наразі невідомо, що стало причиною займання.

Нардеп Олексій Гончаренко в соціальній мережі підтвердив нові вибухи в тимчасово окупованій Новій Каховці.

"Підтверджую вибухи на Каховській ГЕС. Окупантам сьогодні складно буде спати", - написав нардеп.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, зранку, 18 липня, у Новій Каховці сталась пожежа на російських складах озброєння.

Також влучання по ворожих складах сталось і у Бериславському районі.

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