Палає стратегічний завод у Киришах: Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ Росії

Українські захисники продовжують методично знищувати воєнно-економічний потенціал російських окупантів. У ніч проти 26 березня підрозділи Сил оборони завдали потужного удару по Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Масштабна пожежа на стратегічному об’єкті

За попередньою інформацією військових, після успішної атаки на території російського підприємства спалахнула серйозна пожежа. Наразі відомо про займання установок первинної переробки нафти, а також двох великих резервуарів. Точні результати ураження та загальні масштаби завданих збитків ще уточнюються розвідкою.

Киришський НПЗ є надзвичайно важливою ціллю, адже він входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його встановлена потужність сягає близько 20–21 мільйона тонн нафти на рік. На це підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всього нафтоперероблення країни-агресорки.

Удар по забезпеченню окупаційних військ

Потужності цього заводу активно використовуються росіянами для виробництва широкої номенклатури нафтопродуктів. Зокрема, підприємство виготовляє пальне, яке безпосередньо застосовується для забезпечення логістичних і бойових потреб російських збройних сил на фронті.

Знищення таких об’єктів суттєво ускладнює постачання ворога та позбавляє його необхідних ресурсів для ведення війни. Українські військові обіцяють не зупинятися на досягнутому і продовжувати нищити ворожу інфраструктуру.

«Сили оборони України продовжать системні заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та зменшення можливостей забезпечення окупаційних військ. Удари триватимуть до повної відмови країни-терориста від збройної агресії проти України», — підкреслюють у Генштабі.

Нагадаємо, у російській Уфі на НПЗ «Башнефть» спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють що перед інцидентом у промисловій зоні було чути численні автоматні черги, а потім пролунала серія вибухів.