"Пальці відрубую, кисть": СБУ перехопила розмову російського ката, який знущається з українських захисників

"Пальці відрубую, кисть": СБУ перехопила розмову російського ката, який знущається з українських захисників

СБУ встановила особи окупанта та його матері.

СБУ встановила особи російського вбивці та його матері, який знущається з українців, які потрапляють у полон до окупантів.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову російського ката.

Окупант хвалиться, як він катує українців, зокрема відрубує пальці та кисть руки. Звірствам вбивці дивуються інші окупанти та називають його "дикуном".

"СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку. Цікаво, чи знає про такі «подвиги» свого сина його матір, Зульфія Сарсенова? Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Якщо окупант виживе - він отримає справедливе покарання за звірства.

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