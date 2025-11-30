ТСН у соціальних мережах

Війна
106
2 хв

Паліса анонсував нові принципи розподілу бійців між бойовими бригадами: що зміниться

Реформа передбачає прогнозований набір новобранців, посилення навчальних спроможностей бригад і чітке планування підготовки.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
ЗСУ

ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив про підготовку нових принципів розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це він заявив після розмови з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

За його словами, реформа покликана зробити систему призову й підготовки військових прозорою, прогнозованою та прив’язаною до потреб конкретних бойових підрозділів.

Основні зміни, які планують запровадити

  • Кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.
    Боєць одразу знатиме, в якій бригаді він служитиме, хто його командир і який колектив.

  • Підрозділи з власною навчальною базою будуть посилені.
    Частина бригад уже має інструкторів і матеріально-технічну базу для якісної підготовки — ці спроможності планують розширювати.

  • У бригадах, де навчальних можливостей поки немає, їх створять.
    Мета — щоб кожен боєць готувався до конкретної тактики й техніки свого підрозділу.

  • Навчальні центри продовжать працювати, але система стане більш гнучкою і бригадоцентричною.

Паліса зазначив, що потреба у змінах назріла давно, і командири різних рівнів неодноразово наголошували на цьому. Вони вже передали свої пропозиції щодо оптимізації розподілу особового складу.

Подальші кроки

За домовленістю з Гнатовим, вже цього тижня відбудеться спільна нарада, на якій узгодять конкретні цифри, механізми та етапи впровадження реформи.

Після цього варіанти рішень буде подано Президенту на розгляд на найближчій Ставці.

“Головне — щоб рішення реально працювало і допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій”, — підсумував Паліса.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗСУ є проблеми, які потрібно вирішити негайно. Зокрема, вони стосуються раціонального розподілу особового складу між бригадами.

