Паліса анонсував нові принципи розподілу бійців між бойовими бригадами: що зміниться
Реформа передбачає прогнозований набір новобранців, посилення навчальних спроможностей бригад і чітке планування підготовки.
Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив про підготовку нових принципів розподілу особового складу між бойовими бригадами.
Про це він заявив після розмови з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.
За його словами, реформа покликана зробити систему призову й підготовки військових прозорою, прогнозованою та прив’язаною до потреб конкретних бойових підрозділів.
Основні зміни, які планують запровадити
Кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців.
Боєць одразу знатиме, в якій бригаді він служитиме, хто його командир і який колектив.
Підрозділи з власною навчальною базою будуть посилені.
Частина бригад уже має інструкторів і матеріально-технічну базу для якісної підготовки — ці спроможності планують розширювати.
У бригадах, де навчальних можливостей поки немає, їх створять.
Мета — щоб кожен боєць готувався до конкретної тактики й техніки свого підрозділу.
Навчальні центри продовжать працювати, але система стане більш гнучкою і бригадоцентричною.
Паліса зазначив, що потреба у змінах назріла давно, і командири різних рівнів неодноразово наголошували на цьому. Вони вже передали свої пропозиції щодо оптимізації розподілу особового складу.
Подальші кроки
За домовленістю з Гнатовим, вже цього тижня відбудеться спільна нарада, на якій узгодять конкретні цифри, механізми та етапи впровадження реформи.
Після цього варіанти рішень буде подано Президенту на розгляд на найближчій Ставці.
“Головне — щоб рішення реально працювало і допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій”, — підсумував Паліса.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗСУ є проблеми, які потрібно вирішити негайно. Зокрема, вони стосуються раціонального розподілу особового складу між бригадами.