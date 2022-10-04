"Палиця з двома кінцями": військовий експерт - про плани РФ перекинути "Іскандери" на територію України

Російські окупаційні війська хочуть перекинути на територію України "Іскандери", щоб створити систему оборони та запобігти контрнаступу ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"На сьогоднішній день я не знаю випадків, коли РФ перекидала ракетні війська на територію України. Вони дуже бояться, щоби ми не накрили ці ракетні комплекси. "Точка-У" є у складі Збройних сил Росії на території України і вона завдає вогневих ударів по нашим містам та нашим військам.

А ось "Іскандери" не були помічені на території України. Сьогодні цілком можливо вони ухвалили рішення для перекидання. Ця бригада із 17 комплексів переміщається на територію України. Дальність пуску у "Іскандерів" складає, якщо балістична ракета, то до 500 км, якщо крилата ракета, то до 2,5 тисячі кілометрів. Якщо вони вирішать їх перекинути на окуповану територію Запорізької чи Херсонської областей, то ми знатимемо, що ці комплекси там. І тоді ці комплекси можуть потрапити під вогневу поразку наших військ. Тут палиця з двома кінцями. Якщо справді було помічено склад, то цілком можливо, що вони намагаються створити систему оборони для того, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що українські військові вибили війська РФ майже з усієї території Харківської області. Також окупанти заявили про великий відступ на півночі Херсонської області.