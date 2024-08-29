"Паляницею" по військових аеродромах РФ: чи змінить перебіг війни ракета-дрон - Forbes

Раніше про цю розробку нічого не було відомо.

Новий український дрон-ракета "Паляниця" націлився на ВПС Росії. Поки РФ нарощує свої атаки безпілотниками та ракетами великої дальності, Україна відповідає тим же.

Про це пише Forbes.

Багато українських ударів дальньої дії зосереджені на нафтогазосховищах і нафтопереробних заводах. Під час атаки на ціль такого типу безпілотник, який летить зі швидкістю 1600 км/год, такий же ефективний, як балістична ракета, що наближається зі швидкістю 5 Махів: ціль нерухома і не може втекти. Авіаційні бази відрізняються тим, що, незважаючи на деякі статичні особливості, такі як зберігання палива та боєприпасів, самі літаки можуть бути швидко передислоковані, коли це необхідно.

"Питання простоти та вартості виробництва є вирішальним: "Паляниця" буде ефективною лише в тому випадку, якщо її вдасться створити в достатній кількості для масових атак на кожну російську авіабазу в межах радіуса дії", - пише видання.

У липні Україна вперше запустила більше ударних безпілотників великої дальності, ніж Росія. У серпні обидві сторони збільшили темпи запусків безпілотників, але підхід України з кількома розосередженими майданчиками та конструкціями, оптимізованими для масового виробництва, схоже, переможе

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше застосувала нову зброю власного виробництва – ракету-дрон "Паляниця", заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей із нагоди свята.

Ідея розробити "Паляницю" виникла через обмеження на використання далекобійної зброї західних партнерів. Основною ж ціллю для "Паляниць" будуть російські аеродроми.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про "Паляницю".

По-перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було уражено на окупованій території України, а не на території РФ.

По-друге, "Паляниця" має тактико-технічні характеристики (ТТХ) як ракети, так і безпілотника і саме тому "виріб підпадає під обидва визначення". Які саме це ТТХ, міністр не повідомив.

Оперативний черговий: Бойова "Паляниця". Наступ на Покровськ. Залізна армія

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