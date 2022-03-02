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"Паляниця ж говорити не потрібно": російські окупанти задля паніки створили фейкові сторінки ЗСУ

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"Паляниця ж говорити не потрібно": російські окупанти задля паніки створили фейкові сторінки ЗСУ

Українців закликали не вірити російським вбивцям.

Російські окупанти почали створення фейкових сторінок наших бойових частин.

На кордонах зі Словаччиною не випускають чоловіків – деякі вдаються до хитрощів

На кордонах зі Словаччиною не випускають чоловіків – деякі вдаються до хитрощів

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

"Наприклад 93-ї ОМБР, 81-ї і т. і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т. і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом). Не вірте - це брехня. Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і не вірити російським вбивцям", - повідомили в Генштабі. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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