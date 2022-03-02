"Паляниця ж говорити не потрібно": російські окупанти задля паніки створили фейкові сторінки ЗСУ

"Паляниця ж говорити не потрібно": російські окупанти задля паніки створили фейкові сторінки ЗСУ

Українців закликали не вірити російським вбивцям.

Російські окупанти почали створення фейкових сторінок наших бойових частин.

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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Наприклад 93-ї ОМБР, 81-ї і т. і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т. і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом). Не вірте - це брехня. Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і не вірити російським вбивцям", - повідомили в Генштабі.