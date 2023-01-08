“Палять танки, як свічки”: експерт розповів про користь американських БМП Bradley

Бойові машини, які передають українським військовим США, виконують як функцію броньованого прикриття для піхоти, так і функцію вогневої підтримки.

Військовий експерти Олег Жданов високо оцінив вогневу міць американських бойових машин піхоти Bradley і пояснив, чим саме вони будуть корисними.

Про це він говорив у своєму відеоблозі в неділю, 8 січня.

За словами Жданова, крім того, що ця БМП може доставляти піхоту на вогневий рубіж, прикриваючи своєю бронею, Bradley має також потужне озброєння — 25-міліметрову автоматичну гармату і дві напрямні для пуску протитанкових керованих ракет (ПТКР) TOW і TOW-2.

"Це найпоширеніший ПТКР, ним користуються сирійські ополченці в переносному варіанті, спалюючи російські танки Т-90, якими вони хотіли похвастатися. Американський TOW палить їх, як свічки”, - зауважив експерт.

Жданов наголосив, що перевага цих бойових машин в тому, що вони виконують функцію, як броньованого прикриття для піхоти, так і функцію вогневої підтримки як в наступі, так і в обороні.

“Якщо зарити її в окоп, то гармата та ПТКР буде серйозною підмогою для нашої піхоти на першій лінії оборони”, - відзначив він.

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