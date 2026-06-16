Паливний колапс в РФ: ЗСУ знищили третину нафтопереробних потужностей окупантів

удари ЗСУ паралізували російську нафтову галузь / © ТСН

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Станом на червень 2026 року Сили оборони України змогли суттєво підірвати воєнно-економічний потенціал країни-агресорки завдяки точним ударам на відстань понад 1500 кілометрів. Системні атаки на ключові об’єкти нафтопереробки викликали масштабний паливний колапс у тилу ворога та змусили росіян обмежувати продаж пального.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зупинка заводів та падіння видобутку

Масштабні українські атаки призвели до ураження 16 великих російських нафтопереробних заводів та терміналів. Через ці удари ворог назавжди втратив понад 30 відсотків своїх загальних потужностей у нафтовій галузі.

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Зараз на російських підприємствах повністю зупинено роботу понад 40 технологічних установок. Окупанти не можуть відновити це обладнання через дію міжнародних санкцій, а політика імпортозаміщення виявилася абсолютно безсилою.

Падіння переробки логічно спровокувало рекордне зменшення видобутку нафти, який опустився до річного мінімуму в 9 мільйонів барелів на добу. Росіянам просто немає де переробляти сировину, а експортувати її за кордон стає дедалі важче.

Тотальний дефіцит і талони на бензин

Загальне виробництво бензину на території держави-агресорки стрімко обвалилося до найнижчого показника за останні 16 років. Російський уряд навіть заборонив експорт власного пального, але такий крок зовсім не рятує країну від тотального дефіциту.

На тимчасово окупованих територіях Криму та Луганщини бензин популярної марки став справжньою рідкістю, тому його почали видавати винятково за талонами. У Бєлгородській, Курській та Псковській областях на автозаправних станціях ввели жорсткі ліміти до 20 літрів на одного водія.

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Криза торкнулася й авіаційної галузі, адже через порожні резервуари найбільші аеропорти запровадили обмеження на заправку літаків. Ситуація погіршилася настільки, що влада офіційно дозволила заводам випускати низькоякісне пальне стандарту Євро-3.

Наслідки для російської армії на фронті

Кожен пошкоджений нафтопереробний завод чи спорожніла нафтобаза створює серйозний локальний паливний голод для ворожої техніки. Захисники України системно позбавляють загарбників можливості фінансувати агресію та продовжувати бойові дії.

Знищення інфраструктури означає суттєве зменшення кількості ракет та артилерійських снарядів безпосередньо на передовій. Саме паливно-енергетичний комплекс завжди був головним двигуном російської військової логістики та економіки загалом.

Українська далекобійна зброя продовжує планомірно виснажувати ресурси противника на всіх можливих напрямках. У військовому командуванні наголошують, що подібні операції будуть продовжуватися для досягнення повної перемоги.

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Нагадаємо, у Донецьку теж паливна криза та кілометрові черги на АЗС. Дефіцит бензину змушує людей красти паливо з автомобілей та їздити заправлятись за кордон — до РФ.

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