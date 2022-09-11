"Пам’ять про подвиги завжди житиме у наших серцях": Наєв привітав танкістів з професійним святом

Привітав воїнів-танкістів Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Збройні сили будь-якої країни важко уявити без танкових військ. Це - величезна вогнева потужність та ударна сила, висока мобільність та надійний броньований захист. У найвідповідальніші моменти саме танкові підрозділи стримують ворога, допомагаючи піхоті виконувати поставлені бойові завдання", - йдеться у привітанні.

За словами Наєва, час спротиву російським агресорам позначений багатьма прикладами неймовірної хоробрості та самопожертви танкістів Збройних Сил України, які стали частиною героїчного літопису протистояння.

"Ми схиляємо голови перед усіма, хто віддав своє життя за Свободу та Незалежність України. Пам’ять про їхні подвиги завжди житиме у наших серцях! Велика вдячність тим, хто ремонтує, модернізує та створює танкову міць України! Ваша невтомна та самовіддана праця є запорукою успішних дій наших танкістів! У цей святковий день не можемо не згадати Ваших батьків, дружин, дітей, братів і сестер, які з нетерпінням чекають на Вас дома. Вони мають з гордістю пишатися своїми героями! Міцної броні та влучних пострілів Вам, браття-танкісти! Слава Україні! Разом переможемо!" - додав Наєв.

Залужний та українські військові привітали країну з Днем Незалежності

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