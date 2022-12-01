"Пам'ятайте це": у Міноборони із важливою заявою звернулися до мешканців звільнених територій

Українців закликають не поспішати ділиться інформацією у Мережі новинами зі звільнених від росіян територій, бо це може стати для окупантів мішенню.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами - все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою. Пам'ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників", - сказала Маляр.

Заступниця голови Міноборони зауважила, що найпростіші кроки зроблять кожного українця свідомим воїном інформаційного фронту.

"Ми звертаємося до громадян з проханням та порадами, як кожен з вас може стати інформаційним воїном. Насамперед це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах", - сказала Маляр.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить.

Як повідомили раніше у Міністерстві оборони, українські захисники за місяць "закобзонили" 17 тисяч російських окупантів.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони. За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни", - йдеться в повідомленні.

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