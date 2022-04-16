"Пам’ятник нашому шляху до перемоги": Зеленський ознайомився з меморіалом, який розповідає про зруйнований міст в селі Романівка

Міст з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом.
Президент України Володимир Зеленський ознайомився з сучасним меморіальним комплексом, який розповідає про зруйнований міст в селі Романівка Київської області.
Про це розповіли на сайті глави держави.
Міст, який увійшов у меморіальний комплекс, з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом. І саме він став відомим на весь світ. За задумом авторів проекту, відвідувачі цього об’єкта зможуть зануритися в атмосферу, яка панувала під час евакуації в цьому місці.
“Важливо, що ми збережемо це місце. А люди зможуть відчути все, що тут відбувалося. Це буде пам’ятником нашому шляху до перемоги”, – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи.
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