"Пам’ятник нашому шляху до перемоги": Зеленський ознайомився з меморіалом, який розповідає про зруйнований міст в селі Романівка

"Пам’ятник нашому шляху до перемоги": Зеленський ознайомився з меморіалом, який розповідає про зруйнований міст в селі Романівка

Міст з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з сучасним меморіальним комплексом, який розповідає про зруйнований міст в селі Романівка Київської області.

Про це розповіли на сайті глави держави.

Міст, який увійшов у меморіальний комплекс, з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом. І саме він став відомим на весь світ. За задумом авторів проекту, відвідувачі цього об’єкта зможуть зануритися в атмосферу, яка панувала під час евакуації в цьому місці.

“Важливо, що ми збережемо це місце. А люди зможуть відчути все, що тут відбувалося. Це буде пам’ятником нашому шляху до перемоги”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи.

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