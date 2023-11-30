Панацеї від "Шахедів" немає: військовий експерт розповів про тактику боротьби з БПЛА

Військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій розповів, чи можна заощадити дорогоцінні ракети ППО і боротися з ворожими БПЛА в інший спосіб.

Наразі існують проблеми боротьби з ворожими "Шахедами". І єдиного вірного способу боротьби із ними поки немає.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" сказав військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

"На даний момент для боротьби з "Шахедами" немає, на жаль, оптимального рішення. Тому ми змушені витрачати дорогоцінні ракети нашого ППО", — сказав експерт.

За його словами, у знищенні БПЛА противника також допомагають мобільні бригади.

"Ми розвертаємо всі ці РЕБ (засоби радіоелектронної протидії — ред.) країною. Тобто ми не стоїмо на місці, ми рухаємося, але на 100% ефективної панацеї від "Шахедів" немає. Тому вони і далі запускатимуть їх", — додав Сергій Бескрестнов.

Окрім того, що "Шахед" завдає поразки і ударів по інфраструктурі, він ще під час свого прольоту виконує функції прощупування ППО.

"І надалі після масованого удару "шахедами" цілком може бути атака крилатими ракетами, тому що "Шахеди" промацують уразливості в системі ППО і буде витрачено певний запас ракет ППО, тому все в сукупності дасть певний результат", — пояснив Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, росіяни атакують Україну кожної доби, прицільно завдаючи ударів по мирному населенню та цивільних об'єктах.

Тим часом Україна виготовляє вшестеро менше FPV-дронів за Росію. Як пояснюють виробники FPV-дронів, їм потрібні тисячі інженерів, а для розвідувальних та ударних БПЛА – сотні висококваліфікованих. Знайти на ринку такі кадри зараз складно.

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