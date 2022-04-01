"Панцир", Іскандер та "Саратов": яку російську техніку знищила ЗСУ та яка її вартість

"Панцир", Іскандер та "Саратов": яку російську техніку знищила ЗСУ та яка її вартість

За час війни Збройні сили України знищили більшу частину того, чим так пишалася Росія.

У війні проти України російські окупанти вже втратили техніки на суму понад 10 мільярдів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Як стало відомо, українські війська знищили російський танк Т-90М Володимир. Його вартість – до трьох млн доларів. Є головним бойовим танком РФ. Подібні бойові машини використовувалися під час воєнних дій у Сирії та Другій Карабахській війні.

Бойова машина "Панцир С-1", ​​вартістю до 15 млн доларів, теж виявився вразливим перед ЗСУ. "Панцир" являє собою зенітно-ракетний комплекс наземного та морського базування. Призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів. Радіус стрілянини заввишки: 15 кілометрів. Дальність: 20 км.

За час військових дій в Україні ЗСУ один такий комплект спалила, ще три захопила та передала українським фахівцям.

Шість вертольотів КА-52 — вартість кожного 16 млн гривень — також було знищено в Україні. Літальний апарат призначений для розвідки та координації дій групи бойових вертольотів.

Літак Іл-76 — військово-транспортний літак, потрібний для транспортування та десантування особового складу та військової техніки. Може забезпечити викид 126 осіб десантної групи. Такі літаки брали активну участь під час війни в Афганістані. Вартість одного Іл-76 – до 27 млн ​​доларів. В Україні наразі збили один такий літак разом із орками.

Літак Су-35С. Бойовий радіус винищувача 1600 км. У Київській та Чернігівській областях ЗСУ за допомогою авіації та ручного зенітно-ракетного комплексу збили три таких "пташки". Вартість одного літака – до 65 млн доларів.

Іскандер-М призначений для запуску балістичних ракет, дальністю 500—700 кілометрів. У Міноборони припускають, що саме вони завдали ударів по аеродромах на самому початку війни. Російські окупанти й згодом використали ракети для обстрілів мирних та цивільних об'єктів у Києві та інших містах України.

10 березня ЗСУ знищила на Чернігівському напрямку дивізіон, який включав чотири пускові установки та вісім балістичних ракет. Вартість одного "Іскандера-М" — до 100 млн доларів.

ВДК "Саратов" — великий десантний корабель, на борту якого може бути до 1500 тонн техніки і до 400 людей живої сили.

21 березня ЗСУ знищила корабель, який зайшов у порт Бердянська. Повністю згоріла військова техніка та російські окупанти. Вартість "Саратова" — понад 100 млн гривень.

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