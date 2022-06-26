Пані посол Британії розповіла, чому після візиту Джонсона до Києва загальмувались перемовини з Росією

Борис Джонсон ніколи не розповідав, що повинна робити Україна.

Проте Велика Британія переконана, що перемовини з державою-агресоркою повинні закінчитись "хорошим миром" для України.

Про це пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сказала в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я знаю, що під час першого візиту прем’єр і президент обговорювали багато важливих речей. І Борис Джонсон не приїхав до України, аби розповідати їй що робити. І він і далі на цьому наполягає. Українці самі мають вирішити, що для них найкраще. Наш прем’єр може бути лише джерелом підтримки чи поради, якщо Зеленському це потрібно. Тому Зеленський міг цим скористатися. Але я точно знаю, що Джонсон сюди не приїздив із настановами. Прем’єр завжди стояв на такій позиції, що коли б українці не вирішили вести перемовини про мир, це мусить бути "хороший мир". Але тільки українці мусять вирішувати, що це для них означає", - пояснила Сіммонс.

Пані посол додала, що такою перемогою для України могло б стати повернення до кордонів, які були в Україні до 24 лютого. Також Росія повинна бути покараною за ті звірства, які чинили окупанти.

"Я думаю, що це мінімум. І позиція британського уряду і прем’єра щодо Криму і Донбасу дуже чітка. Вона не змінилася. Але це мусить бути рішення української влади, що входить до її "мінімального набору", що для неї буде перемогою в цій війні", - сказала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр наголосив, що питання підтримки України є принциповим для нього. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України.

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