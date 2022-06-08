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Пані посол США відвідала Ірпінь та Бучу: нові подробиці (фото)

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Пані посол США відвідала Ірпінь та Бучу: нові подробиці (фото)

Фото: Twitter / Бріджит Брінк

Очільниця американського дипломатичного представництва в Україні була шокована інформацією про братські могили розстріляних українців.

Відвідини українських міст Ірпіня та Бучі біля Києва, де російські окупанти відзначилися особливими звірствами, справили глибоке враження на пані посла США в Україні Бріджит Брінк. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив їй подробиці воєнних злочинів росіян.

“Страшно бачити особисто та чути про наслідки війни Росії в Україні”, - написала пані посол у своєму Twitter.

Поліцейські супроводили її до зруйнованих кварталів та до місця масових поховань мирних жителів Бучі й селищ навколо. Від рук російських окупантів там загинули понад 1 100 людей.

“Братські могили з чоловіками, жінками та дітьми, деякі зі зв’язаними за спиною руками, багато з кульовими пораненнями в голову. Ми повинні зробити все можливе, щоб настали справедливість і відповідальність”, - закликала міжнародну спільноту Бріджит Брінк.

Нагадаємо, Україна створить інформаційну систему "Книга катів", де публікуватимуть дані російських військових, які вчиняли воєнні злочини.

Новій пані посол США показали наслідки звірств росіян у Бучі

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