Пані посол США жорстко відповіла Білорусі на провокативну заяву щодо України

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала звинувачення білоруської сторони про начебто підготовку Україною удару по її територіях.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що саме Білорусь після повномасшабного вторгнення РФ надає країні-агресорці свої території для обстрілів мирних міст України.

Про це політикиня написала в Twitter.

"З'ясуймо, хто ж на кого нападає - Росія порушила суверенітет України та завдає ударів, які вбивають чоловіків, жінок і дітей, поки вони сплять, а Білорусь дозволяє використовувати свою територію для підтримки вторгнення Росії в Україну", - пише посол США в Україні", - йдеться в повідомленні Бріджит Брінк.

Білорусь у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Також читайте Загроза для України з Білорусі зберігається щонайменше до кінця року: яка причина

Нагадаємо, після того, як на початку жовтня диктатор Олександр Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України, міністр оборони РБ Віктор Хренін заявив, що війська їхньої країни спільно з окупаційною армією РФ "готові захищати Союзну державу". Хоча білоруський міністр прямо не вказав, що його країна готова напасти на Україну, він все ж закликав "сторони до мирного врегулювання" в Мінську.

Вже увечері 8 жовтня стало відомо, що МЗС Білорусі викликало посла України в Мінську Ігоря Кизима і вручило ноту через нібито підготовку України до удару по території Білорусі.

В українському МЗС наголосили, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території. У МЗС вважають таку заяву можливою частиною російського плану провокації, а також закликали білоруський народ не піддаватися на провокації.

Крім того, вже 9 жовтня представник ГУР МО України Вадим Скібіцький попередив, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Нині біля кордону з Україною зосереджено 6 батальйонів ворожих військ. Втім, наскільки довго буде така ситуація, наразі невідомо, це буде залежати від того, як будуть розвиватися події на фронті.

Своєю чергою міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 9 жовтня заявив, що у Білорусі почали заявляти про нібито загрозу нападу з території України, оскільки Росія хоче змусити Україну відтягнути свої війська з гарячих напрямків на північні кордони.

Читайте також: