Пані посол Великої Британії відреагувала на вбивство українських полонених в Оленівці

Мелінда Сіммонс наголосила, що обстріл колонії з українськими військовополоненими потребує розслідування.

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс відреагувала на масове вбивство українських полонених "азовців" у колонії окупованої Оленівки на Донеччині.

Про це вона написала у Twitter.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної картини найгірших порушень прав людини та можливих військових злочинів, які скоюються на окупованому сході України безкарно", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

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