"Панічна деморалізація": Подоляк пояснив, що означатиме для Росії поразка у взятті Соледара

Соледар - це ключовий елемент на сьогодні для РФ, вважає Подоляк.

У Соледарі та Бахмуті, де тривають запеклі бої, воює класична "зеківська" армія Росії, яка нікому не підкоряється.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Є оперативна складова війни. Там практично керують ті люди, які перебувають на місці. Їм байдуже, хто і яку посаду отримав у керівному складі РФ. Це так не відчувається. У Соледарі та Бахмуті - "зеківська" класична армія РФ, яка фактично нікому не підкоряється. Суб'єкт на прізвище Пригожин бігає там і знімає якісь селфі. Так само це робили "кадирівці" на початку війни, які начебто уже були у Києві. Російські генерали безпосередньо на події, які відбуваються у Соледарі, уже ніяк не можуть повпливати", - зауважив посадовець.

Подоляк певен, якщо українські військові "зламають хребет" росіянам у Соледарі - це означатиме остаточну панічну деморалізацію армії Путіна.

"Якщо наші переламають хребет - це буде означати остаточну деморалізацію, яка буде панічною для (російських військк - ред.), бо це ключовий елемент на сьогодні РФ. "Зеківська" армія просувається собі на невеличкому просторі плацдарму Соледар-Бахмут", - розповів він.

Нагадаємо, що в Соледарі – важкі бої, які ведуть найпідготованіші підрозділи ПВК "Вагнера". Водночас ворог зазнає великих втрат. Окупанти хочуть захопити місто, щоб показати хоча б якусь "перемогу". Вони також сподіваються пройти Бахмут, щоб рухатися далі і повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив 12 січня, що росіяни дещо просунулися в боях за Соледар і мають частковий успіх на південно-західній околиці міста. Проте про жодне його захоплення зараз не йдеться.

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