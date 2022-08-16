Паніка в Криму: тисячі громадян РФ тікають з півострова після вибухів

Уранці 16 серпня пролунали вибухи в військовій частині РФ на окупованому півострові.

Тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.

Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було вам чекати на Джанкой", - написав він.

Нагадаємо,у Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Відео величезного стовпу диму, який видно із різних точок півострова, опублікували місцеві мешканці в Мережі.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів у селищі Азовське. Влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку.

Зміни на фронті восени, Росія без зброї, паніка після "бавовни" в Криму

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