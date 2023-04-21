"Панорама на залишки міста": у ЗСУ показали фото знищеного Бахмута

У місті практично не залишилося вцілілих будинків.

Вже понад дев'ять місяців тривають бої за Бахмут в Донецькій області. Місто стало одним з епіцентрів запеклих боїв на Донбасі та з кожним днем перетворюється на руїни.

Фото поруйнованого українського міста опублікували на своїй Facebook-сторінці "3 окрема штурмова бригада".

"Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак",- йдеться у дописі під знімками.

Панорама зруйнованого Бахмута. Фото: 3 окрема штурмова бригада.

Дим над Бахмутом в одному з місць чергового "прильоту". Фото: 3 окрема штурмова бригада.

На фото з висоти пташиного польоту видно руйнування на міських вулицях: понищені внаслідок боїв будинки та автомобілі, вирви від снарядів. Крім того, на деяких знімках у небо здіймається густий чорний дим - наслідок нещодавніх "прильотів".

Руйнування у місті-фортеці Бахмуті. Фото: 3 окрема штурмова бригада.

Зруйновані будинки на одній з вулиць міста Бахмут. Фото: 3 окрема штурмова бригада.

Руйнування у Бахмуті. Фото: 3 окрема штурмова бригада.

Нагадаємо, 20 квітня у міноборони повідомили, що наразі найбільші бої точаться на сході Україні, де російські окупаційні війська намагаються наступати. Епіцентром залишається місто Бахмут в Донецькій області. Саме там зараз точаться важкі бої.

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