"Панорама на залишки міста": у ЗСУ показали фото знищеного Бахмута

У місті практично не залишилося вцілілих будинків.
Вже понад дев'ять місяців тривають бої за Бахмут в Донецькій області. Місто стало одним з епіцентрів запеклих боїв на Донбасі та з кожним днем перетворюється на руїни.
Фото поруйнованого українського міста опублікували на своїй Facebook-сторінці "3 окрема штурмова бригада".
"Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак",- йдеться у дописі під знімками.
На фото з висоти пташиного польоту видно руйнування на міських вулицях: понищені внаслідок боїв будинки та автомобілі, вирви від снарядів. Крім того, на деяких знімках у небо здіймається густий чорний дим - наслідок нещодавніх "прильотів".
Нагадаємо, 20 квітня у міноборони повідомили, що наразі найбільші бої точаться на сході Україні, де російські окупаційні війська намагаються наступати. Епіцентром залишається місто Бахмут в Донецькій області. Саме там зараз точаться важкі бої.