Папа Франциск назвав війну в Україні "безглуздим конфліктом" і закликав негайно припинити його

Папа Римський Франциск заявив, що зараз триває Третя світова війна. Він закликав до негайного припинення війни в Україні, назвавши її "безглуздим конфліктом".

Таку заяву папа Франциск зробив 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами.

"Сьогодні відбувається третя світова війна глобалізованого світу, в якій конфлікти безпосередньо торкаються лише певних районів планети, але насправді торкаються всіх. Найсвіжіший і нещодавній приклад — це саме війна в Україні, наслідки якої — смерть та руйнування, напади на громадянську інфраструктуру, які призводять до загибелі людей не лише від вибухів та насильства, а й від голоду та холоду", — Франциск.

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Понтифік наголосив на тому, що війна особливо б'є по найслабших — дітях, людях похилого віку, людях з фізичними вадами і "незабутньо розриває сім'ї".

"Я можу тільки відновити сьогодні свій заклик до негайного припинення цього безглуздого конфлікту, який зачіпає цілі регіони, у тому числі за межами Європи, через наслідки, які він має у галузі виробництва енергії та продуктів харчування, особливо в Африці та на Близькому Сході". - додав Папа Римський.

Він також звернув увагу на нинішню ядерну загрозу, яка "наражає світ на страх і тривогу". За словами Папи, "володіння ядерною зброєю аморальне".

"Зіткнувшись із загрозою ядерної зброї, ми всі програємо, всі ми", - додав понтифік.

Раніше Папа Римський розкритикував думки Путіна про застосування ядерної зброї: "В той час, коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї".

Нагадаємо, Папа Римський закликав на Різдво молитися за мир в Україні і назвав війну нелюдяною та суворою.

Він також закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок".

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