Папа Франциск назвав війну в Україні "безглуздим конфліктом" і закликав негайно припинити його

Понтифік також назвав володіння ядерною зброєю "аморальним".
Папа Римський Франциск заявив, що зараз триває Третя світова війна. Він закликав до негайного припинення війни в Україні, назвавши її "безглуздим конфліктом".
Таку заяву папа Франциск зробив 9 січня у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами.
"Сьогодні відбувається третя світова війна глобалізованого світу, в якій конфлікти безпосередньо торкаються лише певних районів планети, але насправді торкаються всіх. Найсвіжіший і нещодавній приклад — це саме війна в Україні, наслідки якої — смерть та руйнування, напади на громадянську інфраструктуру, які призводять до загибелі людей не лише від вибухів та насильства, а й від голоду та холоду", — Франциск.
Понтифік наголосив на тому, що війна особливо б'є по найслабших — дітях, людях похилого віку, людях з фізичними вадами і "незабутньо розриває сім'ї".
"Я можу тільки відновити сьогодні свій заклик до негайного припинення цього безглуздого конфлікту, який зачіпає цілі регіони, у тому числі за межами Європи, через наслідки, які він має у галузі виробництва енергії та продуктів харчування, особливо в Африці та на Близькому Сході". - додав Папа Римський.
Він також звернув увагу на нинішню ядерну загрозу, яка "наражає світ на страх і тривогу". За словами Папи, "володіння ядерною зброєю аморальне".
"Зіткнувшись із загрозою ядерної зброї, ми всі програємо, всі ми", - додав понтифік.
Раніше Папа Римський розкритикував думки Путіна про застосування ядерної зброї: "В той час, коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї".
Нагадаємо, Папа Римський закликав на Різдво молитися за мир в Україні і назвав війну нелюдяною та суворою.
Він також закликав пам’ятати про українців "у темряві, холоді, далеко від домівок".
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