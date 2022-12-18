Папа Франциск не вірить у швидке закінчення війни Росії проти України

Папа Римський продовжує закликати Росію та Україну сісти за стіл перемовин.
Папа Франциск не бачить швидкого закінчення війни в Україні. Він поскаржився, що його закликів до переговорів ніхто не слухає. Проте він й надалі засуджує російську агресію в Україні.
Про це пише ABC.
Він сказав, що поки не бачить кінця війни в найближчій перспективі. Адже це не тільки війна України і Росії – це світова війна. На думку Папи, війна починається тоді, коли імперія починає слабшати, і коли є зброя, яку можна використовувати, продавати та випробувати.
Нагадаємо, Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні.
Він також порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової.
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