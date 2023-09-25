Папа Римський Франциск відзначився новою заявою про фактор "мучеництва" у російсько-українській війні

За словами Франциска, він розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів.

Папа Франциск назвав збройову промисловість ключовим фактором "мучеництва" українського народу у війні з Росією, сказавши, що навіть відмова від зброї зараз продовжить ці страждання.

Про це повідомляє Business Mirror із посиланням на пресконференцію у Франції.

"Схоже, Франциск посилався на нещодавню заяву Польщі про те, що вона більше не надсилає зброю Україні", — пише Business Mirror.

За словами Франциска, за російсько-українською війною також стоїть зброєва промисловість.

Папа Римський назвав українців "народом-мучеником". І за його словами, спочатку багато країн надавали Україні зброю, а тепер її забирають.

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею нею. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти вирішити проблеми можливими способами. Не робити ілюзій, що завтра два лідери підуть разом їсти, а робити все, що можливо", — сказав він.

Раніше понтифік назвав росіян "великим народом". Він заявляв, що не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України.

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