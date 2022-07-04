Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну

Папа Римський Франциск планує відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади.

Візит Папи Франциска до Канади запланований на кінець липня. Після цього він сподівається якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

Про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters.

Франциск розповів, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати до України. Але перше, що потрібно зробити, це поїхати до Росії, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - повідомив Папа.

Агентство наголошує, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву, і Франциск неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Папа Римський звинуватив Росію у "збройному завоюванні" та "імперіалізмі".

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