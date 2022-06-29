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Папа Римський назвав "варварською атакою" ракетний удар, який окупанти завдали по Кременчуку

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Папа Римський назвав "варварською атакою" ракетний удар, який окупанти завдали по Кременчуку

Фото: Associated Press

Папа Римський Франциск відреагував на російський ракетний удар по торговому центру у Кременчуці.

Папа Римський Франциск засудив бомбардування окупантами торгівельного центру в Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Про це повідомляє CNN.

"Щодня я ношу у своєму серці дорогу і змучену Україну, яку продовжують бичувати варварськими атаками, подібними до тієї, що обрушилася на торговий центр у Кременчуці. Я молюся про те, щоб ця шалена війна якнайшвидше закінчилася, і я знову звертаюся із закликом наполягати, не втомлюючись, у молитвах про мир", – сказав він.

Нагадаємо, під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув, постраждали двоє рятувальників.

Як повідомлялося, у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ.

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